"ببدلة العيد" عمرو رمزي يشارك جمهورة أحدث ظهور له

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نشر الفنان عمرو رمزي صورة له وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "



وعلق"رمزي"علي الصورة قائلاً":" بدلة العيد" وذلك بطريقة مازحة مع جمهوره اللذين يعشقونه لتواضعه وخفة روحة.



وتبادل جمهور "عمرو" معه التعليقات حيث قالو:" كل سنة وأنت طيب يا محترم، جميله البدلة ، أوبا بقييي ، أوعي وشك، كل سنه وانت سعيد، نجم مصر ".



و في سياق آخر خاض الفنان عمرو رمزي السباق الرمضاني بمسلسل "ولاد إمبابة"..وهو بطولة كل من فريدة سيف النصر وعمرو رمزي وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

