79 % من شركات التأمين الطبي تغطي فيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنهم عقدوا اجتماع مع وزيرة الصحة بحضور ممثلي شركات التأمين لبحث الشركات التي تغطي وثيقة تأمينها فيروس كورونا.

وأشار خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن 79% من شركات التأمين تغطي فيروس كورونا، و21% من الشركات لا تغطي فيروس كورونا، وليس لديهم م محفظة مالية كبيرة، ولكنهم أوضحوا أن العميل لديهم إذا اشتبه في إصابته بفيروس كورونا سيجرون له التحاليل، وإذا ثبت أنه سلبي سيتحملون التكلفة، أما إذا كان إيجابي سيتحمل العميل التكلفة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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