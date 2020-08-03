أسعار الذهب تعود للمستويات التاريخية بنهاية التعاملات

عادت أسعار الذهب لتسجيل المستويات التاريخية الجديدة في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف حيال تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصادات، قبل أن يتراجع دون هذه القمة التاريخية في وقت لاحق مع قوة الدولار لكنه عاود الصعود مجددا.





وتستمر حالات الإصابة الجديدة بالوباء في الارتقاع داخل الولايات المتحدة وفي كافة أنحاء العالم لتقترب من 18 مليون حالة عالمياً.





وساهمت الزيادة في إصابات الفيروس بالإضافة للتوترات الأمريكية الصينية في إحباط آمال التعافي الاقتصادي السريع، ما دفع المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.





لكن مع ذلك جاءت المكاسب محدودة مع تعافٍ ملحوظ في قيمة العملة الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، في حين انخفض الإنفاق على البناء للشهر الرابع على التوالي..





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1986.30 دولار للأوقية.





وفي وقت مبكر من التداولات، قفز سعر المعدن الأصفر إلى 2009.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1975.76 دولار للأوقية.





وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 93.775.