دولة الإمارات قدمت تجارب رائدة في الإدارة الذكية لأزمة فيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر
قدمت دولة الإمارات تجارب رائدة في الإدارة الذكية لأزمة فيروس كورونا المستجد بدأت باتخاذ العديد من القرارات الاستباقية التي اعتمدت على الجاهزية والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها جميع مؤسسات الدولة وتطويع التكنولوجيا لإنجاز المهام وتلبية المتطلبات اليومية لجمهور المتعاملين عن بعد، والذي انعكست آثاره الإيجابية في الحفاظ على سلامة سكان الإمارات.

وعلى الصعيد الصحي واصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ بداية ظهور الفيروس جهودها لإطلاق أحدث الحلول الذكية للتصدي لفيروس "كوفيد 19" حيث جاء إطلاق تطبيق الحصن المخصص للأجهزة والهواتف الذكية تتويجا لجهود الإمارات في تطويق انتشار الفيروس، كونه يمثل منصة رقمية رسمية خاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد بالإمارات، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

ويجمع التطبيق مزايا وخصائص تطبيقي "TRACE COVID وSTAY HOME" إلى جانب كونه يضمن الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.

كما دشنت الإمارات أكبر مختبر على المستوى العالم -خارج الصين- لفحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات الآلاف من الاختبارات بتقنية RT-PCR (تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي) يوميا لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

بينما شكل افتتاح مراكز إجراء الفحص من المركبة تطورا مهما في مستوى إجراءات الفحص، والتي باتت تشكل تحديا عالميا، وتغطي المراكز أغلب مناطق دولة الإمارات وتتيح إجراء الفحوصات اللازمة خلال دقائق معدودة.

وفي إطار الحلول الابتكارية الذكية لمواجهة "كورونا"، اعتمدت وزارة الداخلية تقنية الخوذات الذكية القادرة على رصد الأشخاص المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وذلك لاستخدامها من قبل الفرق الشرطية المختصة بالدولة.

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