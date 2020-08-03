وادي دجلة يصدم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
شهدت الساعات الأخيرة الماضية، اختلاف كبير بين إدارة  الزمالك وونظيرتها في وادي دجلة بشأن التفاوض لضم لاعب محمد عبد العاطي.

وأبدى جهاز الكرة في وادي دجلة رفضه للعرض الشفهي المقدم الزمالك بقيمة 10 ملايين جنيه، مع إمكانية عرض بعض لاعبي الأبيض ضمن صفقة تبادلية لضم محمد عبد العاطي.

وطالبت إدارة وادي دجلة الحصول على 35 مليون جنيه، دون صفقات تبادلية، مقابل الاستغناء عن اللاعب، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين، رغم إعجاب جهاز الكرة في القلعة البيضاء بقدرات عبد العاطي.


ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لاستئناف بطولة الدوري المصري بمعسكر في مدينة برج العرب بعد سلسلة من المباريات الودية التي خاضها الفريق. 

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