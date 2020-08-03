"صيادلة أسيوط" تعلق على مقترح تحويلهم إلى أطباء بشريين (فيديو)

علق الدكتور علاء عرفات، نقيب صيادلة أسيوط، على مقترح تحويل الصيادلة لـ أطباء بشريين، قائلًا: "هذا القرار مجرد اقتراح من المجلس الأعلى للجامعات، ويهدف هذا القرار لتحويل طلبة كلية الصيدلة الحاليين إلى كلية الطب".





وتابع "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذا القرار طبق في الماضي، لافتَا إلى أن طلبة كلية الصيادلة كان لديهم الحق في التحويل لكلية الطب، وطلبة كلية العلوم كان لهم الحق أيضًا في التحويل إلى كلية الطب بعد الوصول للفرقة الثالثة، وفي هذه الحالة يدخل الفرقة الأولى في كليات الطب.





وأضاف: "هذا المقترح ليس بدعة، والبعض تفهم هذا المقترح بصورة خاطئة"، لافتَا إلى أنه طالب بتخفيض طلبة كلية الصيدلة، وهذا الامر طبق في العام الماضي بنسبة 25%.











