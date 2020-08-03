رئيس الوزراء الكويتي يطمئن الحكومة على صحة أمير البلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة على صحة أمير البلاد، مشيرا إلى أنها "شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية".