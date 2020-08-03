الدوري الألماني يتفوق على الإسباني والإنجليزي والإيطالي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر

تفوق الدوري الألماني على الدوريات الأخري (الإسباني - الإيطالي - الإنجليزي) من حيث معدل الأكثر تهديفيًا، 982 هدفا في 306 مباريات)، بمعدل 3.21 هدف في المباراة. 

وكان معدل التهديف في الدوري الإيطالي 3.04 وفي الدوري الإنجليزي 2.72 وفي الدوري الفرنسي 2.52، ولكن في الليج آ، لم يتم استكمال المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفيما يلي معدل التهديف في الدوريات الخمس الكبرى:

1- البوندسليجا: 3.21 (982 هدفا في 306 مباريات)

2- السيري آ: 3.04 (1154 هدفا في 380 مباراة).

3- البريميرليج: 2.72 (1034 هدفا في 380 مباراة).

4-ليج آ: 2.52 (704 أهداف في 279 مباراة).

5.الليجا: 2.48 (942 هدفا في 380 مباراة).

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