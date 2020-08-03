تحديد أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

حسين السيد يرحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

حسم مسؤولو النادي الأهلي، مصير حسين السيد لاعب الفريق الكروي الأول، العائد من فترة إعارته لنادى الصفقاقسى التونسي.

وتواجد حسين السيد فى التتش قبل عيد الأضحى من أجل الحديث ‏عن مستقبله مع الفريق وطلب دعم الأهلى فى مساعدته من أجل العودة إلى تونس لاستكمال ‏الموسم مع فريقه بعد استئناف مباريات الدورى التونسى.‏ 

من جانبه، قرر المدرب السويسري رنيه فايلر، رحيل حسين السيد، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، عقب خروجه من حساباته الفنية، حيث ينوى الدفع بالتونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.

الجدير بالذكر أن حسين السيد، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد انتقل إلى الصفاقسى التونسى فى يناير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية ‏البيع.

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