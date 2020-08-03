إنتر ميلان ينافس باريس سان جيرمان على أليجري

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس الجهاز الفني لإنتر ميلان في الموسم المقبل ولذلك فإن مسئولي إنتر ميلان حددوا الإيطالي ماسيميليانو أليجري لخلافته في الفترة المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن باريس سان جيرمان الفرنسي ليس الوحيد المهتم بأليجري، حيث يرغب إنتر ميلان هو الآخر بالتعاقد مع المدير الفني الإيطالي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن إنتر ميلان يضع أليجري ضمن قائمة إهتماماته في حال رحيل كونتي علمًا بأن أليجري لا يدرب أي فريق حاليًا منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في نهاية الموسم الماضي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن العلاقة الوثيقة بين بيبي ماروتا مدير إنتر ميلان وأليجري قد تكون مفتاح التعاقد مع المدير الفني الإيطالي في حال رحيل كونتي في الصيف الحالي.



