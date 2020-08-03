"بشعر منكوش وحافية القدمين".. ريا أبي راشد تغازل جمهورها

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نشرت الفنانة ريا أبي راشد صور لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت" ريا" في الصور وهي حافية القد مين وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الكيرلي والتي وصفته بالمنكوش منطلقاً مع النسمات الخفيفة، وكانت ترتدي فستان أسود مفتوح من الظهر.



وعلقت "أبي راشد" علي الصور قائلة :" حافية القدمين وبشعر منكوش" وذلك بطريقة مضحكة مازحة مع جمهورها.



يذكر ان ريا أبي راشد تقوم بتقديم برنامج "سكوب وز ريا" وهو أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة إم بي سي 2، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.



ويغطي" سكووب" الأحداث السينمائية المهمة والحفلات الفنية، والمهرجانات العربية والعالمية وعروض الأزياء حول العالم، وينفرد "سكووب" دائما بلقاءات خاصة مع المشاهير وأكبر النجوم العالميين، أمثال توم كروز ونيكول كيدمان وجيم كاري وشاروخان وويل سميث وجينيفر لوبيز وغيرهما من نجوم هوليوود.