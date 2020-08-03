كونتي يصدم إدارة الإنتر ويهدد بالرحيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
وكالات
ألمح المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بالرحيل عن تدريب الفريق رغم الموسم القوي الذي قدمه مع الفريق واحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع إسدال الستار على فعاليات هذا الموسم محليا أمس الأحد.

وهاجم كونتي مسؤولي النادي عقب انتهاء مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم مشيرا إلى أنه ولاعبيه لم يحظوا بالدعم والمساندة الكافيين من مسؤولي النادي.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الاثنين إلى أن مسؤولي النادي قد يلجأون في المقابل إلى فسخ التعاقد مع كونتي بنهاية الموسم.

ويلتقي انتر بعد غد الأربعاء فريق خيتافي الإسباني بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف نشاطها خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال كونتي،51 عاما، بعد الفوز 2 / صفر على أتالانتا أمس الأول السبت في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي هذا الموسم: "عملي وعمل اللاعبين لم يتم تقديره".

وأوضح كونتي ، الذي احتل مع فريقه المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس:" كانت هناك هجمات لا أساس لها من الصحة ضد انتر وضدي، ولم يكن هناك أي دعم من مسؤولي النادي".

وأضاف كونتي المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي ، مشيرا إلى الصيني ستيفن تشانج مالك ورئيس النادي الإيطالي العريق:" يجب أن نجد نغمة تواصل مشتركة، يجب أن أتحدث إلى رئيس النادي الموجود في الصين، لا يروق لي أن يقفز أحدهم في القطار الآن، عليك دائما أن تكون هناك، لكننا فقط من واجهنا كل الصعاب".

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية اليوم الاثنين:" رحلة الوداع الطويلة لأنطونيو كونتي بدأت".

وأشارت صحيفة" لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية:" الطرفان متباعدان تماما الآن، يبدو هذا بمثابة انفصال بينهما".

وألمحت الصحيفة إلى أن مسؤولي انتر قد يستعينون بالمدرب ماسيميليانو أليجري /52 عاما/ المدير الفني السابق ليوفنتوس حال فك الارتباط مع كونتي.

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