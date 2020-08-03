الإمارات.. وطن الإنسانية صاحبة عطاء غير محدود لدول العالم خلال أزمة كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر
الفجر
منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا ، جاءت مبادرة الإمارات بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي كرسالة استجابة ودعم وتضامن مع دول الجوار من بلد العطاء والمساعدات.

وتعد هذه المبادرة تجسيداً وتأكيداً لنهج العمل الإنساني الراسخ، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية التي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب التي تمر بظروف صعبة، من دون تمييز بناء على أساس الجغرافيا أو العرق أو الدين، بل استناداً إلى المواقف الإنسانية النبيلة، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

كما تم تجهيز "المدينة الإنسانية" في أبوظبي بجميع التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعايا الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم.

وفي نهج إنساني تلقائي وعطاء غير محدود، أبدت الإمارات استعدادها الكامل لتقديم كل الدعم لمواجهة أزمة انتشار "فيروس كورونا المستجد" وترجمته على أرض الواقع من خلال نقل طائرة إماراتية لإمدادات ومعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لإيران في إطار جهودها لاحتواء الفيروس.

تلك الجهود والمبادرات تؤكد حرص الإمارات على التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر، ويؤكد أهمية دورها الراسخ في تعزيز المساعي العالمية للأهداف النبيلة التي يتم العمل على تحقيقها.

أخبار تهمك

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يضع خطة عبور مانشستر سيتي في التدريبات

منذ أقل من ساعة

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 6 ساعات

غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 8 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 11 ساعة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يكشف عن تشكيل برشلونة أمام نابولي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل - الأهلي يتراجع عن ضم «القاطرة البشرية»

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

06:20 م

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

03:29 م

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا