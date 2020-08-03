الإمارات.. وطن الإنسانية صاحبة عطاء غير محدود لدول العالم خلال أزمة كورونا

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا ، جاءت مبادرة الإمارات بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي كرسالة استجابة ودعم وتضامن مع دول الجوار من بلد العطاء والمساعدات.

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا ، جاءت مبادرة الإمارات بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي كرسالة استجابة ودعم وتضامن مع دول الجوار من بلد العطاء والمساعدات.