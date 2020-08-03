زيدان يضع خطة عبور مانشستر سيتي في التدريبات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
واصل فريق ريال مدريد، تدريباته، اليوم الإثنين، تحت قيادة زين الدين زيدان، وذلك وفقًا لإجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وفرض المدرب الفرنسي سرية تامة على المران، الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة، وشارك فيه جميع اللاعبين المتاحين، في جلسة شهدت تقسيم اللاعبين على مجموعتين، والقيام بتدريبات بدنية وعلى الاستحواذ ودقة التمرير.


يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، علمًا بأن الفريق الملكي خسر على أرضه بنتيجة 1-2 في لقاء الذهاب.

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