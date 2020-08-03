تأكيد مايكروسوفت صفقة "تيك توك" يرفع السهم خلال التعاملات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
 بعد أن أكدت شركة مايكروسوفت التقارير الصحفية التى تشير لدخولها فى صفقة للاستحواذ على عمليات "تيك توك"، ارتفع السهم خلال التداولات بالبورصة الأمريكية بنحو 4 %.


وذكرت تقارير في أواخر الأسبوع الماضي بأن مايكروسوفت مهتمة بشراء عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة من "بايت دانس" الصينية.

وكان الرئيس دونالد ترامب هدد بحظر التطبيق من الولايات المتحدة بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتجاوزت أرباح شركة "مايكروسوفت" التقديرات خلال الربع الرابع من العام المالي 2020، كما سجلت إيرادات قياسية.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 4.6 بالمائة إلى 214.6 دولار.

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