عمر كمال وحسن شاكوش يروجان لأغنية "هنعمل لغبطيطا"

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نشر عمر كمال مطرب المهراجانات فيديو له مع الفنان حسن شاكوش وهما يقومان بتسجيل أغنية" هنعمل لغبطيطا" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وذلك للترويج للأغنية.



وعلق: "عمرو" علي الفيديو قائلاً :" وحشتونا أقوي أغنية الصيف ده، هنعمل لغبطيطا، قريبا، عمر كمال وحسن شاكوش"





يشار إلي يستعد مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال لطرح أغنية جديدة، تحت عنوان "هنعمل لغبطيطا"



وحقق الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش نجاحًا كبيرا بعد أن تعاونا في أغنية "بنت الجيران"، و"عود البطل".



يذكر أن المطرب عمر كمال كان سيشارك في فيلم زنزانه_٧ ولكنه ممنوعا من الغناء في مصر، بقرار من نقابة المهن الموسيقية، التي نفت قبل أيام عقدها أي جلسات لمناقشة إعادة العضو المنتسب عمر كمال إلى الغناء، والأمر نفسه بالنسبة لحسن شاكوش.





وكان "شاكوش"، طرح مؤخرًا أغنية "100 حساب"، والتي جمعته لأول مرة بالمطرب أحمد سعد، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع إسلام شيبسي.