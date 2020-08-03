المنشآت السياحية تنعي الخبير ثروت صادق وتشيد بجهوده في الارتقاء بصناعة المطاعم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:16 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
نعى مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، الخبير السياحي ثروت صادق، رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالبحر الأحمر، وعضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وأشارت غرفة المنشآت السياحية في بيان رسمي لها، أن صادق كان قد توفي إلى رحمة الله تعالى إثر إجراؤه عملية جراحية، بعد حياه حافلة من العطاء والتفاني في خدمة السياحة بشكل عام، وقطاع المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بشكل خاص. 

وثمن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، ما قدمه الراحل من جهود من أجل إعلاء شأن السياحة والحفاظ على سمعتها خلال توليه مهام رئاسة الفرع بالبحر الأحمر.

كما أعرب مجلس الإدارة عن حزنه العميق لفقدان واحداً من الخبراء السياحيين الذى ساهم وشارك فى وضع العديد من القواعد والضوابط والمعايير والمواصفات الحاكمة لتشغيل المطاعم والكافتيريات والمحلات والمنشآت السياحية، وحرصه الدؤوب على تقديم هذه الكيانات لأفضل خدمة سياحية لروادها.

ودعا مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الفقيد بالرحمة وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد ، معلناً الإعداد لحفل لتأبين الفقيد وتكريمه بالشكل الذى يليق بأسمه وتاريخه.

يُذكر أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كان قد قرر إقامة حفل كبير لتكريم عدد من قيادات ورموز صناعة المطاعم السياحية في مصر ومنحهم دروع الغرفة تقديرًا ووفاءً لدورهم الرائد في هذه الصناعة وتعريف العامة بهم وإنجاوزاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي إلا أن جائحة كورونا والتداعيات السلبية وحظر إقامة أية تجمعات وكذكلك توقف حركة السياحة لمدة أكثر من 140 يومًا كان وراء تأجيل هذه المناسبة إلى وقت آخر وكان من بين المكرمين الفقيد الراحل ثروت صادق رحمه الله.

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أصدرت الخارجية الفرنسية والخارجية الإيطالية بيان على صفحاتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالدول المحظور سفرها إليهما. 

وكانت أسبانيا قبل يومين أعلنت مصر آمنة ونصحت مواطنيها بالسفر إليها وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية الأسبانية 

وأعلنت فرنسا وإيطاليا حظر السفر من 16 دولة إلى أراضيهما بسبب أن هذه الدول مناطق انتشار لفيرس كورونا وهي الكويت وتركيا والبحرين وعمان وقطر وأميريكا وإسرائيل والإمارات ومدغشقر والهند وبنما وبيرو وصربيا وجنوب أفريقيا والجزائر وعُمان. 

واشترطت السلطات الفرنسية والإيطالية ضرورة تقديم تحليل PCR يؤكد سلبية الإصابة بفيرس كورونا من مواطني هذه الدول الراغبين في دخول أراضيهما.

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