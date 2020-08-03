حمو بيكا يتجاهل أنباء تعرضه لحادث ويطرح مهرجان جديد

Advertisements

طرح مطرب المهرجات حمو بيكا مهرجان جديد له وذلك بالتزامن مع أنباء تعرضه لحادث سيارة ويحمل المهرجان اسم"سكينة برازيلي".















وشارك حمو بيكا إعلان للمهرجان الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا:"مهرجان سكينة برازيلى، توزيع فيجو الدخلاوى، السيسى".



ووصل المهرجان إلى ما يزيد عن 20 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".