حمو بيكا يتجاهل أنباء تعرضه لحادث ويطرح مهرجان جديد
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:15 م
مي مرسي
طرح مطرب المهرجات حمو بيكا مهرجان جديد له وذلك بالتزامن مع أنباء تعرضه لحادث سيارة ويحمل المهرجان اسم"سكينة برازيلي".
وشارك حمو بيكا إعلان للمهرجان الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا:"مهرجان سكينة برازيلى، توزيع فيجو الدخلاوى، السيسى".
ووصل المهرجان إلى ما يزيد عن 20 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وشارك حمو بيكا إعلان للمهرجان الجديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا:"مهرجان سكينة برازيلى، توزيع فيجو الدخلاوى، السيسى".
ووصل المهرجان إلى ما يزيد عن 20 ألف مشاهدة بعد دقائق من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا