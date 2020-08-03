البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السيارات

انهت البورصات الأوروبية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع السيارات الذى ارتفع بنحو 3.8 بالمائة مع إغلاق كافة القطاعات في المنطقة الخضراء.





وتوسع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، كما ارتفع النشاط الصناعي في ألمانيا لأعلى مستوى في 19 شهرا.





كما يركز المستثمرون على محاولات المشرعين الأمريكيين لتمرير حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى تعويض تداعيات الفيروس على أكبر اقتصاد في العالم.





وأعلن بنك "إتش إس بي سي" نتائج أعماله اليوم، حيث فشلت الأرباح خلال النصف الأول من العام في الوفاء بتقديرات المحللين مع تخصيص المصرف مزيد من الأموال لخسائر القروض.





وفي الوقت نفسه، أبلغ بنك "سوسيته جنرال" عن خسائر فصلية مفاجئة بفعل تداعيات فيروس كورونا.





وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 2 بالمائة ليصل إلى 363.6 نقطة، في حين صعدد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 2.3 بالمائة عند 6032.8 نقطة.





وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 2.7 بالمائة مسجلاً 12646.9 نقطة، بينما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً يتجاوز 1.9 بالمائة ليصل إلى 4875.9 نقطة.





وبحلول، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة ليهبط إلى 1.1749 دولار.