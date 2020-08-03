ياسمين عبد العزيز تستمتع بآخر أيام العيد

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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جمعتها بصديقاتها وذلك بالتزامن مع آخر أيام عيد الأضحى المبارك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين عبد العزيز بشعر منسدل على كتفهت وميك أب هادئ وبابتسامة رقيقة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " ونحب تاني ليه" بجانب كريم فهمي وشريف رمزي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.