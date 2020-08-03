وزارة الصحة الألمانية تناقش عودة الجماهير إلى الملاعب

ستناقش وزارة الصحة الألمانية بمختلف الولايات الأسبوع المقبل، مسألة عودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكرت وزارة الصحة في برلين، التي ترأس المؤتمر حاليا:"مؤتمر وزراء الصحة سيعقد في العاشر من أغسطس."





وكانت رابطة الدوري الألماني قد قدمت حزمة من الإجراءات الوقائية والصحية سعيا للسماح بحضور عدد محدود من المشجعين في الاستادات عندما تنطلق منافسات الموسم المقبل في سبتمبر، لكن القرار الأخير سيكون بيد السلطات الصحية المحلية في المدن التي تتواجد بها الأندية.





ومن المقرر أن تعقد الأندية الـ36 بمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اجتماعا آخر غدا الثلاثاء للتباحث بشأن عدة إجراءات منها منع مشجعي الفرق الضيوف من حضور المباريات ومنع بيع المشروبات الكحولية عند الاستادات وكذلك حظر التجمعات الجماهيرية.





وقال مانه لوخا، وزير الصحة بولاية بادن-فورتمبرج:"من الصعب في ظل الوضع الحالي، مع تزايد أعداد المصابين، الحديث عن المزيد من تخفيف القيود بالسماح بحضور ألاف المشجعين في الاستادات."





وأضاف لوخا:"يجب علينا دائما أن نكيف إجراءاتنا حسب آخر التطورات بشأن العدوى، من أجل تفادي موجة ثانية".



