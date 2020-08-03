عمرو دياب يتصدّر توب أنغامي بـ"يا بلدنا يا حلوة"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:41 م
عمرو دياب
عمرو دياب
يارا أحمد
تصدرت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" المرتبة الأولى علي 'أنغامي' في مختلف الدول العربية متخطيةً النصف مليون إستماع ومشاهَدة.

الأغنية التي تحمل الكثير من الطاقة الإيجابية نالت إعجاب المستمعين العرب على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حيث أن "الهضبة" يحتفي فيها بحضارة مصر و"جدعنة" ناسها.


ورافق الأغنية الفيديو كليب الذي رافقها والذي أطلّ فيه عمرو دياب أمام عدسة المخرج طارق العريان من مختلف المناطق الأثريّة والسياحيّة المصرية، ليرافقنا في جولة على أجمل الأماكن في "أم الدنيا".

عمل دياب الجديد أطلقته ڤودافون ميوزيك على تطبيق أنغامي، وتحديدًا من خلال صفحة أحدي شركات المحمول على التطبيق.


يذكر أن الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتتميّز بإيقاعها السريع وبإطلالةٍ حيويّة ومرِحة لعمرو دياب.

"يا بلدنا يا حلوة" التي تجسّد تحيّة حب لمصر وأهلها، هي الأغنية الأولى من الألبوم المقبل لعمرو دياب والذي ستصدر جميع أغنياته ضمن صفحة احدي شركات المحمول على أنغامي.
عمرو دياب يتصدّر توب أنغامي بـيا بلدنا يا حلوة

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