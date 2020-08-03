الرئيس الروسي يعدل معايير منح جوازات السفر الدبلوماسية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر
وقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما منح بموجبه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي، ونشر المرسوم على موقع الكرملين.

ووفقا للمرسوم الجديد، أضيفت تعديلات على المرسوم الذي يحدد الشخصيات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وبات هذا الحق بموجب التعديلات يشمل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعقيلته، بما يمنحهما صفة سفير مفوض فوق العادة، وينسحب على نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي دميتري مدفيديف، رئيس الوزراء السابق.

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