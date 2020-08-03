الرئيس الروسي يعدل معايير منح جوازات السفر الدبلوماسية

وقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما منح بموجبه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي، ونشر المرسوم على موقع الكرملين.

وقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما منح بموجبه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي، ونشر المرسوم على موقع الكرملين.