صعود النفط متأثرا بأنباء عن عقار أمريكي لعلاج كورونا

صعدت أسعار النفط الخام اليوم، بعد أنباء عن بدء المرحلة الثالثة في اختبارات دواء لعلاج كوفيد-19 تطوره شركة Eli Lilly & Co الأمريكية للصناعات الصيدلانية.

صعدت أسعار النفط الخام اليوم، بعد أنباء عن بدء المرحلة الثالثة في اختبارات دواء لعلاج كوفيد-19 تطوره شركة Eli Lilly & Co الأمريكية للصناعات الصيدلانية.