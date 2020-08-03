الإنقاذ النهري تبحث عن جثة شاب غرق في مياه النيل بالعياط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:37 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من جهودها لإنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل، بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، لإنتشال الجثة، كما إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط، تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة.

التحريات الأولية كشفت عن أن الشاب الغريق كان يستحم بمياه نهر النيل اليوم الإثنين، ثم غرق ولم يعثر على جثته حتى الآن.

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كان لقى 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 أخرون، أمس الأحد؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص أجرة في ترعة المريوطية بطريق "نكلا - المنصورية".

بدوره، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالمعدات اللازمة، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر.

وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أجرة قادمة من مدينة الشيخ زايد في طريقها إلى محافظة المنوفية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها بالترعة.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال 8 أشخاص، جري نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، لكن توفي أحدهم قبل وصوله إلى المستشفي، كما تمكنت القوات من انتشال 7 جثث حتى الآن، ورفع السيارة من مجرى الترعة.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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