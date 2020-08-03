



حسم مسئولو نادي الزمالك، موقفهم من رحيل مصطفى محمد، للاحتراف في أوروبا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، (الميركاتو الصيفي).





الزمالك يؤجل احتراف مصطفى محمد في أوروبا





تحدثت مصادر صحفية عن، استبعاد إدارة الزمالك، فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك، قررت تأجيل احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، بسبب حاجة الفريق لخدمات وعدم وجود بديل مميز سواء بالدوري المصري أو أفريقي.





وأتمت المصادر أن مسئولو الزمالك لا يريدون رحيل مصطفى محمد المهاجم الدولي، لأن أسعار اللاعبين هبطت خلال الفترة الأخيرة نتيجة جائحة كورونا لذلك ترفض بيعه لأي فريق في أوروبا.



