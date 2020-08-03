جهاز حماية المستهلك: نريد أن يشعر المواطن بوجودنا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:02 م
الدكتور أحمد سمير فرج
الدكتور أحمد سمير فرج
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنهم يحرصون على التواجد في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لحل أي مشاكل تواجههم.

وأشار "فرج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه تم اطلاق عدد من السيارات في الميادين العامة حتى تكون قريبة من المواطنين، موضحا أنهم منتشرين على مستوى كل المحافظات، وليس على مستوى محافظة القاهرة فقط.

وأضاف أن هدفهم هو أن يشعر المواطن بوجود الجهاز، والتواصل معهم فور مواجهته أي مشكلة، معقبا: "إحنا موجودين".

وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.

وقال أنو، خلال تصريحات سابقة، أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.

وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.

وقال"فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.

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