"مودي" يحضر وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي رغم إصابة وزير بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
رويترز
أكد مسؤولون في الهند اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ناريندا مودي، سيحضر حفل وضع حجر الأساس لمعبد هندوسي الأربعاء المقبل، على الرغم من إصابة وزير داخليته بمرض "كوفيد-19".

وقالت الجهة المسؤولة عن بناء المعبد مكان مسجد إسلامي أزيل قبل نحو 30 عاما، إن "التحضيرات مستمرة لزيارة مودي للمعبد الذي يقام لتمجيد (الملك/الرب الهندوسي رام) في بلدة أيوديا شمالي البلاد".

من جهتها، أكدت "فيشوا هيندو بريشاد"، وهي جماعة أخرى مشاركة في بناء المعبد، أن "مودي سيقوم بالزيارة"، فيما أشار مصدر مطلع، إلى أن "إعلانا رسميا بشأن الزيارة سيصدر غدا الثلاثاء".

ودخل وزير الداخلية الهندي أميت شاه مستشفى خاصا قرب نيودلهي أمس الأحد، بعد 4 أيام من مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء حضره مودي.

ورفضت مصادر مطلعة، القلق غير المبرر من احتمال إصابة آخرين بالمرض بعد وزير الداخلية، قائلة إن "اجتماع الحكومة الماضي في مقر إقامة مودي كانت تتبع فيه إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة وشؤون الأسرة بالهند اليوم الاثنين تسجيل 52972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجمل الإصابات إلى 1.8 مليون حالة، وهو ثالث أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسجلت الهند 771 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 38135 وفاة، من بينهم وزير في ولاية أوتار براديش توفي أمس الأحد.

أخبار تهمك

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعة

بـ 400 مليون يورو.. برشلونة يُحصن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

جوارديولا يستقر على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ أقل من ساعة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

07:01 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

07:00 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا