كورونا.. عزل إقليم كردستان العراق عن بقية المحافظات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتنقل بين الإقليم والمحافظات العراقية لمدة أسبوع كامل.

وذكرت اللجنة في مجموعة قرارات، أن "الحالات الطارئة يمكنها الدخول من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تخصيصه من قبل داخلية الإقليم، كما يتوجب على الأماكن العامة (المطاعم، المحال التجارية)، منع دخول المواطنين ممن لايرتدون الكمامات الواقية"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت، أن "الأماكن المخالفة ستخضع للإغلاق مدة 10 أيام، وتفرض عليها غرامة مليون دينار عراقي (800$ تقريبا)".

وفرضت اللجنة الإغلاق على الأماكن العامة مثل الحدائق، والمقاهي، ومنع إحياء المناسبات، ومجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية، والاحتفالات، كما تبقى أبواب المطاعم مفتوحة للطلبات الخارجية، وخدمة التوصيل، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية، التي قررتها وزارة الصحة.

كما فرضت الإغلاق، لـ14 يوما على العيادات الطبية، وطبابة الأسنان، والمختبرات الصحية، وغرامة قدرها 10 آلاف دينار عراقي (8 دولارات)، على كل من يشارك في تجمع، خارج المباني والأماكن الحكومية والقطاع الخاص، دون ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف.

وفرضت اللجنة على سائقي العربات بكافة أنواعها، ارتداء الكمامة أثناء تواجد المواطنين داخل السيارة، وغرامة 50 ألف دينار عراقي (40$ تقريبا) على كل من يخالف القرار، كما فرضت جملة أخرى من القيود.

وستدخل القرارات حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

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