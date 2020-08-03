تعرف على المحافظات التي سجلت "صفر إصابات" بكورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:22 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
يبدأ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طريقه للإنحسار في مصر فبحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان أن أعداد الإصابات بكوفيد 19 انخفضت بنسبة أكثر من 90 % وأوضحت الوزارة أن هذا يرجع إلى زيادة وعي المواطنين وتطبيقهم لجميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، وقد سجلت بعض المحافظات المصرية صفر إصابات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وترصد بوابة " الفجر" أبرز المحافظات المصرية التي وصلت لصفر إصابات من كورونا في السطور التالية:

- محافظة جنوب سيناء:
سجلت محافظة جنوب سيناء صفر إصابات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لليوم الرابع عشر على التوالي وذلك في الوقت الذي تستقبل فيه أفواج سياحية من مختلف دول العالم وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات المصرية في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن جانبه أوضح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك أنه حتى الآن يتم تطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من تفشي كوفيد 19 في المحافظة لافتًا إلى أن إجمالي أعداد الإصابات بكوفيد 19 في محافظة جنوب سيناء 573 إصابة بكورونا ووصلت الآن لصفر إصابات 14 يومًا على التوالي. 

- محافظة بور سعيد:
وسجلت أيضًا اليوم الإثنين محافظة بورسعيد صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببور سعيد خلو مستشفى الحميات والصدر في المحافظة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت صفر إصابة من كورونا وذلك لليوم الرابع على التوالي.

- محافظة القليوبية:
بينما سجلت 7 مدن في محافظة القليوبية بالأمس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك صفر إصابات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن ال7 مدن في محافظة القليوبية هي مدينة العبور والقناطر الخيرية، وغرب وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب، وقها وأعلنت خلوهم تمامًا من كوفيد 19 وتسجيل إصابات صفر من كورونا.

وكانت أعداد الإصابات في محافظة القليوبية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الأمس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك كالتالي: مركز ومدينة الخانكة 719 حالة إصابة، والعبور 159 حالة، والقناطر الخيرية 621، وبنها 2172، وشرق شبرا الخيمة 988 حالة، وغرب شبرا 1171 حالة إصابة وشبين القناطر 726 حالة، وطوخ 960 وقليوب 6740 حالة إصابة ومدينة قها 42 وكفر شكر 412. 

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