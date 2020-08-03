شاهد.. تلوث بترولي يضرب أحد شواطئ رأس غارب.. ورئيس جمعية الإنقاذ البحري: البيئة تشكل لجنة لأخذ عينة (فيديو وصور)

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شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر عصر اليوم الإثنين لتلوث بترولى خام بكميات كبيرة وتم إبلاغ غرفة عمليات البحر الأحمر، وجارِ اتخاذ اللازم.





كانت تلقت جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر بلاغ من أحد أعضاء جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة براس غارب يفيد بتعرض شواطئ مدينة رأس غارب لتلوث بترولي بكميات كبيرة من الزيت الخام.





من جهته، قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إنه تم ابلاغ عمليات المحافظة بوجود تلوث بترولى وبكميات كبيرة لاتخاذ اللازم.





وأكد الطيب،ـ تشكيل لجنة من جهاز شئون والمحميات وإدارة شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر للحصول على عينة لمعرفة مصدر التلوث لافتا إلى أن التلوث بترولى خام ثقيل وان الكمية فى تزداد والامواج تقذف بها على الشاطئ.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".