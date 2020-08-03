استدعاء المفتش العام للخارجية بشأن قضية عزل "ترامب"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلن النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، اليوم الاثنين، أن المجلس أصدر مذكرات استدعاء لشهود في قضية إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفتش العام لوزارة الخارجية.

وأشار النواب البارزون في المجلس، إلى أن مذكرات الاستدعاء تخص قضية إقالة الرئيس ترامب المفاجئة في مايو الماضي، للمفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك من منصبه.

وصدرت مذكرات الاستدعاء من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل، ورئيسة لجنة الرقابة والإصلاح في النواب الأمريكي كارولين مالوني، وكذلك النائب الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بوب مينينديز.

يذكر، أن الرئيس الأمريكي ترامب أصدر في مايو الماضي قرارا بفصل المفتش العام في وزارة الخارجية ستيف لينك من منصبه.

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