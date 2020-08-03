بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:00 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
مي مرسي
شاركت الفنانة نيرمين الفقي عدد من الصور أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك في آخر أيام عيد الأضحى المبارك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الفقي" بالمايوه على أحد الشواطئ وبدون ميك أب وبشعر منسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مشاكرتها في مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث،، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة.
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك
بالمايوه.. نيرمين الفقي تشعل "إنستجرام" في آخر أيام عيد الأضحى المبارك

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