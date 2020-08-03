كيف نجح موسم الحج في زمن كورونا؟

رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية المتبعة، نجح تنظيم موسم الحج، دون تسجيل أي إصابات بالفيروس في المشاعر المقدسة.





وأدى نحو 10 آلاف مسلم فقط الفريضة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص شاركوا في حج العام الماضي.





نجاح موسم الحج

نجح تنظيم موسم الحج هذا العام، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث اتبع الحجاج إجراءات احترازية تراعي التباعد الاجتماعي.





وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الشئون الإسلامية بالحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أعلن نجاح خطة الوزارة في حج هذا العام عقب ختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.





لا إصابات بكورونا

وأكدت السلطات الصحية السعودية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا المستجد في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج، لكن السلطات ذكرت أنه سيكون على الحجاج، المقيمين جميعهم داخل المملكة، الخضوع لحجر صحي إلزامي بعد انتهاء المناسك.





إشادة الأزهر

وأشاد الأزهر، بنجاح موسم الحج هذا العام، حيث يقول الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة العربية السعودية على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".





القيادة الحكيمة

وأوضح الدكتور محمد العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بأن نجاح الحج ينبع من القيادة الحكيمة للمملكة وتعاملها الصحيح مع الجائحة، مؤكدًا أن الشعيرة أقيمت على تمامها وتم مراعاة سلامة الحجاج بكافة مطالبها.





وأشار العيسي، إلى أن المملكة تزف كل عام انجاز جديد يضاف لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن نجاح الحج هذا العام فهو إنجاز وتوفيق، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.





إدارة الأزمات

بينما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن حكومة المملكة قدمت درسا في إدارة الأزمات والحشود الكبيرة، حيث تمكنت من تنظيم شعيرة الحج في ظل جائحة كورونا.



