بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي









تلقت جماهير نادي برشلونة نبأ سار قبل مواجهة فريق نابولي الإيطالي يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو، وذلك في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن الفرنسي أنطوان جريزمان جاهز لمباراة نابولي، وقد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الليجا.





وكان قد غاب جريزمان عن اخر ثلاث مباريات لبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني بسبب الإصابة.





ويغيب عن برشلونة في مباراة نابولي الثنائي سيرجي بوسكيتس وارتورو فيدال، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.





يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.















