أحمد مكي يستعد لعرض مسرحية "حزلقوم".. تعرق على التفاصيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:24 م
احمد مكي
احمد مكي
مي مرسي
يستعد الفنان أحمد مكي من عرض مسرحية له وتسمى "حزلقوم" وهي الشخصية التي اشتهر من خلالها "مكي".

ومن المقرر أن تعرض مسرحية "حزلقوم" في منتصف الشهر القادم ويعتبر هو أول عمل مسرحي للفنان أحمد مكي وسيتم عرضها على مسرح كايرو شو.

ويشارك في مسرحية "حزلقوم" عدد من الفنانين بجانب أحمد مكي وهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهي من إخراج كريم سامي.
أحمد مكي يستعد لعرض مسرحية "حزلقوم".. تعرق على التفاصيل
أحمد مكي يستعد لعرض مسرحية "حزلقوم".. تعرق على التفاصيل
أحمد مكي يستعد لعرض مسرحية "حزلقوم".. تعرق على التفاصيل
أحمد مكي يستعد لعرض مسرحية "حزلقوم".. تعرق على التفاصيل

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حزلقوم الفجر اخبار الفجر الفني احمدمكي

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