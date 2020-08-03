تعرف على كل ما جاء في مران الأهلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية، مساء اليوم، في المران الذي أقيم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وخاض الأهلي فقرات بدنية متنوعة، وخصص الجهاز الفني فقرة في المران للتدريب بالكرات الطبية، لتحقيق أقصى استفادة على المستوى البدني.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن سلسلة الجلسات التي تجمع الثنائي بشكل مستمر، في إطار التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.


وحرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وقام محمد محمود بأداء جلسة في «الجيم»، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ووصل محمد محمود إلى مرحلة متقدمة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد استأنف مرانه أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت 48 ساعة.

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