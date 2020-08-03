رابط بديل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019/2020 الدور الأول Press here

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رابط بديل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019/2020 الدور الأول Press here

نتيجة الثانوية العامة 2020 تتصدر مؤشرات بحث "جوجل" منذ أسبوع، حيث ستظهر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 غدًا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، وانتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 يوم 21 يوليو 2020 الماضي،ـ وفيما يلي نقدم لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020.

ينتظر طلاب الثانوية العامة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019/2020، حيث سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد الدكتور طارق شوقي ، حيث قال مصدر بديوان عام الوزارة أن الوزير سيقوم بعقد مؤتمر على شاشات التلفزيون علي أن يقوم باعتماد النتيجة من خلاله ، علي أن يعقبها ظهور النتيجة يوم الأربعاء المقبل علي الإنترنت والخميس في المدارس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث قالت الوزارة إن نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم إعتمادها غدًا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020، واليوم سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة.
 

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا بعد الثانية ظهرا،  وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مدارس المتفوقين وثانوية المكفوفين.

وهناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.

رابط بديل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019/2020 الدور الأول Press here

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