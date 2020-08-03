مقتل شخص وإصابة 13 بانفجار خزان مصنع للمواد الغذائية في إيران

أفاد مراسلنا في إيران، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بانفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

أفاد مراسلنا في إيران، الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين بانفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.