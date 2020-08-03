علي لطفي ينتظم في مران الأهلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
شارك علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

وغاب علي لطفي عن مران الفريق أمس، بسبب حالة وفاة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.

وخاض لطفي تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

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