علي لطفي ينتظم في مران الأهلي
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:39 م
علي نبوي
شارك علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.
وغاب علي لطفي عن مران الفريق أمس، بسبب حالة وفاة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، فيما شارك اليوم في المران الجماعي.
وخاض لطفي تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.