الكشف عن حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بيراميدز

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد الصحفي الإسباني فالديرنياس، أن نادي برشلونة الإسباني قد توصل إلى اتفاق مع بيراميدز من أجل ضم مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي لوكاس ريبامار.

وأكد نادي بيراميدز أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية أو شفوية تلقاها النادي السماوي من جانب إدارة برشلونة الإسباني، لضم اللاعب.

وكان بيراميدز قد قام بإعارة اللاعب إلى نادي أحد السعودي، ثم إلى فاسكو دا جاما البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز، أن وكيل ريبامار لم يبلغ إدارة النادي بوجود أي عروض سواء من البرازيل أو أوروبا.

وشدد على أن الحديث عن اهتمام برشلونة لم يشهد أي واقع ملموس بعرض أو اتصالات من أي نوع.

جدير بالذكر أن البرازيلي لوكاس ريبامار كان انضم إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي 2018-2019.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة برشلونة بيراميدز برشلونة

أخبار تهمك

غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعة الا ربع

4 بشائر سارة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يستقر على التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكشف عن حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يضحي بنجمه من أجل لاعب الرديف

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

في تصريح صادم.. الصحة العالمية: كورونا ليس له حلول

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ أقل من ساعة

الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 24 فوق 1000 جنيه لأول مرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم .. أعرف السبب

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 400 مليون يورو.. برشلونة يُحصن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحد السعودى يطلب ضم مهاجم بيراميدز

رسميا.. مهاجم بيراميدز ينتقل للدوري السعودي

عاجل.. ريبامار مهاجم بيراميدز يصل إلى السعودية للتوقيع مع أحد

كوتينيو يحرج إدارة برشلونة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الريال يقرر التخلص من نجم الفريق نهائيا وبيريز مصمم على ضم صفقة القرن في الميركاتو

رسميا.. أستون فيلا يضم الصفقة العاشرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

اعتراض مصري.. الري تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أحدث تحركات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة.. اعرف التفاصيل

05:03 م

غدا.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020

07:01 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

07:00 م

بالتفصيل.. موعد اعتماد نتيجة الثانوية 2020

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا