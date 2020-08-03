الكشف عن حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم بيراميدز

أكد الصحفي الإسباني فالديرنياس ، أن نادي برشلونة الإسباني قد توصل إلى اتفاق مع بيراميدز من أجل ضم مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي لوكاس ريبامار.





وأكد نادي بيراميدز أنه لا يوجد أي مفاوضات رسمية أو شفوية تلقاها النادي السماوي من جانب إدارة برشلونة الإسباني، لضم اللاعب.





وكان بيراميدز قد قام بإعارة اللاعب إلى نادي أحد السعودي، ثم إلى فاسكو دا جاما البرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020.





وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز، أن وكيل ريبامار لم يبلغ إدارة النادي بوجود أي عروض سواء من البرازيل أو أوروبا.





وشدد على أن الحديث عن اهتمام برشلونة لم يشهد أي واقع ملموس بعرض أو اتصالات من أي نوع.





جدير بالذكر أن البرازيلي لوكاس ريبامار كان انضم إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي 2018-2019.







