3 مراكز يحتاج ليفربول لتدعيمها في الصيف





عندما يتعلق الأمر بنهاية الموسم، الجميع يكون على استعداد تام من أجل تدعيم صفوفه وخاصةً الفرق التي لها قوة جماهيرية وتُنافس على التتويج بالبطولات العالمية والمحلية.





أحيانًا يوجد مراكز لابد من تدعيمها بقوة لأنها تُصبح الداعم الأول للفريق، وعلى سبيل المثال مركز "المُهاجم"، فهو الذي يتمكن من تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، وله القدرة على قيادة الفريق للفوز في المباريات المعقدة.





يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع 3 صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، والاستمرار على منصات التتويج.





ويأتي ذلك على الرغم من قوة الفريق التي ظهرت خلال الموسم الحالى، وقد حصد ليفربول لقب "البريميرليج" رقم 19 في تاريخ النادي والأول منذ 30 عامًا.





ويُرصد لكم " الفجر الرياضي " أبرز المراكز التي يحتاجها الفريق الإنجليزي لمساندة الألماني يورجن كلوب، في تدعيم صفوف فريقه، ومن أجل الاستمرار في المنافسة.





الصفقة الأول هي مركز الظهير الأيسر، خاصة مع عدم وجود لاعب بديل لأندرو روبرتسون، وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا في مركزه لكن الفريق الإنجليزي، ولكن يحتاج الريدز بديل له في حال تعرض للإصابة.





الصفقة الثانية لاعب خط الوسط، بعد تقدم جيمس ميلنر في العمر وانخفاض مستواه الفني، بجانب وجود عدد من الاعبين الذين سيرحلون عن أسوار ليفربول في بداية الموسم الجديد، لعدم حصولهم على الفرص الكافية في المباريات الرسمية مثل آدم لالانا وشيردان شاكيري، مما أدى إلى احتياج الفريق إلى لاعب خط وسط، وذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن الفريق يسعي للتعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني.





الصفقة الثالثة والأخيرة هي الجناح، ويضع أنظاره على السنغالي إسماعيلا سار لاعب واتفورد والذي هبط فريقه مؤخرًا إلى تشامبيونشيب، ويمتلك سار عقدًا ساريًا مع واتفورد حتى عام 2024، حيث يسعي كلوب لضم سار ليكون بديلًا لصلاح أو ماني في خط الهجوم.







