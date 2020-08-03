"الصحة الإماراتية" تفتتح مركزي فحص فيروس كورونا في دبا الفجيرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
وكالات
افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزين لفحص فيروس ‎كورونا، في المجلس المجتمعي في منطقة "وم" وفي أرض المعارض بدبا الفجيرة، لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين، والمقيمين.

ويأتي افتتاح المركزين تنفيذاً لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وحرصه على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

وجاء افتتاح المركزين في دبا الفجيرة بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة، على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس كورونا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة"، لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

حضر الافتتاح عدد من المديرين في المؤسسات الحكومية في الفجيرة، وجمع من الأهالي الذين حضروا لإجراء الفحص.

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