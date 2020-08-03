25 % زيادة في مبيعات المنتجات الجلدية خلال عيد الأضحي

قال أسامة الطوخي رئيس شعبة المصنوعات الجلدية التابعة الغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن السوق شهد خلال فترة عيد الأضحي حالة من الرواج، مشيرا إلى زيادة نسبة المبيعات بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 %، مقارنة بعيد الفطر المبارك.





وأوضح الطوخي أن السوق شهد استقرارا في الأسعار بجميع المنتجات الجلدية، مشيرا إلى أن أغلب المنتجات التي تعرض محلية الصنع.





وأكد أن حركة البيع والشراء بدأت في التحسن عقب تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأنه مع عودة الحياة بدول العالم والسياحة مرة أخرى ستساهم فى تنشيط حركة البيع، بجانب المشاركة في المعارض التي تساهم في زيادة حجم التصدير.



