محافظ الدقهلية: 11 ألف أسرة أولى بالرعاية تسلموا لحوم العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:03 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن توزيع لحوم اضاحي على ما يزيد عن 11 ألف أسرة من الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في هذه المناسبات التي يتكاتف فيها الجميع لتقديم مختلف سبل الدعم والرعاية. 

وأضاف أنه شدد على ضرورة تحري الدقة والشفافية في توزيع لحوم الاضاحي على المستحقين في كافة أنحاء مراكز ومدن وقري المحافظة. 

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع لحوم الاضاحي من خلال 75 جمعية اهلية والتي قامت بدورها بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا المسجلة لديها ليسفيد منها 11000 أسرة.

وعلي صعيد اخر أكد الدكتور عبدالمنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، أن عملية ذبح الاضاحى بمجازر الدقهلية؛ بلغ ٩٤٤ أضحية على مدار الثلاث أيام، حيث تم استقبال ٣١٢ اضحية في أول أيام العيد، و٣٤٠ في ثاني أيام العيد، واليوم ٢٩٢ أضحية، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار المتابعات المستمرة لكافة المجازر التابعة للمديرية؛ حتي انتهاء اعمال الذبح مدعما بكامل طاقته من الاطباء والعمال.

وكيل الوزارة، أنه أثناء تفقده لعملية الأضاحي تم الاطمئنان على تقديم خدمة الكشف البيطري بشكل جيد لأضاحى جمعية رسالة؛والمقدر عددها خلال فترة العيد كاملا ٧٥ رأس لفرع المنصورة فضلا عن فروع الجمعية فى المراكز الآخري بنطاق المحافظة وتابع المنجى الإجراءات الوقائية لتوفير لحوم صحية للاسر الأكثر احتياجا.

وأشرف وكيل الوزارة، على أعمال وحدة تقطيع اللحوم المتنقلة الخاصة بالجمعية والمجهزة بالمراوح والتكييف المتنقلوسيارات مجهزة لنقل اللحوم حفاظا علي جودة اللحوم المقدمة للمواطنين حتي يتم الانتهاء من توزيعها.

من جهته، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء لتوفير شوادر مؤقتة تستغل لاستقبال الاضاحى وذبحها بالمجان تحت إشراف بيطري علي أن تستوفى هذه الشوادر بعض المواصفات مثل توافر مصدر جيد للمياه ومصدر للكهرباء وصرف جيد بالاضافة الى نوعية أرضيات سهلة.

وشهدت محافظة الدقهلية، توزيع لحوم الأضاحي، على الأسر الأولى بالرعاية، والذبح مجانًا للأهالي طوال عيد الأضحى.

كما تابع محافظ الدقهلية، عمليات الذبح بمجزر طنامل مركز أجا، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي

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