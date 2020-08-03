القصة الكاملة في مفاوضات النصر السعودي مع كهربا

ترددت أنباء خلال الآونة الأخيرة عن رغبة النصر السعودي في ضم محمد عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية عن وصول عرض رسمي من نادي النصر للتعاقد مع كهربا، وهو ما نفاه مسئولي الأهلي.





حيث أكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، أمير توفيق، أن ناديه لم يتلق أي عروض بشأن التعاقد مع محمود كهربا.





وشدد على أنه غير صحيح ما تم تداوله حول تقدم نادي النصر بعرض للحصول على خدمات اللاعب، خلال الفترة المقبلة.





وتكهنت تقارير صحفية أن كهربا سوف يجاور عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة المنضم حديثا إلى صفوف العالمي، الذي يُعد أحدث صفقات النادي.



