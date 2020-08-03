بـ 400 مليون يورو.. برشلونة يُحصن نجم الفريق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:01 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يسعى على تحسين عقد نجمه الشاب أنسو فاتي في الأيام المُقبلة.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يرغب في تجديد عقد نجمه الشاب الذي ينتهي في عام 2022 إلى عقد طويل الأجل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي يرغبون في وضع شرط جزائي في عقد أنسو فاتي الجديد تبلغ قيمته 400 مليون يورو وأن يتم تحسين راتبه بشكل كبير لكنه سيبقى بعيد عن الرواتب العالية في الفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فاتي سيكون بناءًا على العقد الجديد لاعب دائم في الفريق الأول بعد أن كان يلعب مع الفريق الأول لكنه محسوب على الفريق الثاني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع فاتي ولكن برشلونة يرفض التفريط في جوهرته الشابة بأي شكل وهذا ما أكده جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا في تصريحات صحفية منذ يومين.

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