الصحة اللبنانية: 3 وفيات و177 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ولفتت ال​وزارة ​ في تقريرها اليومي، إلى تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 159 حالة إصابة بين المقيمين، و18 حالة بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 5062 حالة، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".