الصحة اللبنانية: 3 وفيات و177 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في تصاعد مستمر للإصابات على أساس يومي.

ولفتت ال​وزارة ​ في تقريرها اليومي، إلى تسجيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 159 حالة إصابة بين المقيمين، و18 حالة بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 5062 حالة، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 3 حالات​ وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 65".

وأوضحت الوزارة "أنها أجرت 6009 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1805 فحصا في ​المطار​".

ويأتي ذلك، غداة تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة بالفيروس أمس الأحد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة على أساس يومي منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.


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