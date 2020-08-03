إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:34 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
كريم وزيري
صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، على إعلان فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًّا من البنين، مرحلة الابتدائى بدءًا من الصف الرابع، والإعدادي والثانوي بكل المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2020- 2021، طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.


وتستعرض "الفجر" في السطور التالية إنفوجرافيك عن الشروط والتفاصيل خطوة بخطوة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية.

- أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية.
- قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع والإعدادية والثانوية بكافة مراحلها الدراسية.
- قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر.
- قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة.
- يتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.
- يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم.
- ألا يكون قد فصل تأديبيا من أى مدرسة سابقة.
- لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات (جمهورية- دولي).
- يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسمانى والتقييم العام (كشف الهيئة).

إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة)
إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة)

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