إنفوجرافيك.. شروط قبول الطلبة بالمدارس العسكرية الرياضية (التفاصيل الكاملة)

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، على إعلان فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًّا من البنين، مرحلة الابتدائى بدءًا من الصف الرابع، والإعدادي والثانوي بكل المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2020- 2021، طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة.









وتستعرض " الفجر " في السطور التالية إنفوجرافيك عن الشروط والتفاصيل خطوة بخطوة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية.



