الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي





رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتمسك المارد الأحمر، بخدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمنتهية إعارته إلى فريق الاتفاق السعودي، بنهاية الموسم الحالي.





وطلب فايلر، عودة لاعبه المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، للتواجد ضمن صفوفه بالموسم المقبل.





ورفض اللاعب وإدارة المارد الأحمر، تجديد إعارته مرة أخرى وفضل العودة إلى التتش، وهو ما جعل الاتحاد السعودي في منع الأندية التفاوض مع أزارو للعب بالدوري مرة أخرى، حسب الضوابط التي وضعتها ضد اللاعبين التي رفضت تجديد اعارتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





واتفق النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مع أزارو، حول تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي له في عقده، بمبلغ 17 مليون جنيه سنويًا.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، أوصت الإدارة بعودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف ناديه والاستفادة من خدماته بالمواسم المقبلة.



